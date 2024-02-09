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        Kepez'de umuma açık yerler denetlendi

        Kepez ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:09
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        Kepez'de umuma açık yerler denetlendi
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        Kepez ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetleme yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 işletmede yapılan uygulamada 2 bin 180 kişi ve 440 araç denetlendi.

        Uygulamada aranan 16 şüpheli yakalanırken, bir adet av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Bir iş yerine de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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