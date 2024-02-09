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        Kepez Belediyesinin mobil sağlık merkezi Kemer'de hizmet verdi

        Kemer ilçesini ziyaret eden Kepez Belediyesi'nin mobil sağlık merkezinde, 3 günde bine yakın kişi muayene oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:05
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        Kepez Belediyesinin mobil sağlık merkezi Kemer'de hizmet verdi
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        Kemer ilçesini ziyaret eden Kepez Belediyesi'nin mobil sağlık merkezinde, 3 günde bine yakın kişi muayene oldu.

        Kemer'de 3 gün boyunca Göynük, Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde hizmet veren Mobil Sağlık Merkezi büyük ilgi gördü.

        "Erken tanıyla hayatı seç" sloganıyla yola çıkan mobil sağlık merkezinde, özellikle kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

        Mobil Sağlık Merkezinde, göz sağlığı taramasında vatandaşların görme bozuklukları ve göz tansiyonu ölçümü yapıldı. Tedaviye ihtiyaç duyan hastalarda kamu hastanelerine yönlendirildi.

        Mobil hizmetleri yerinde inceleyen ve göz muayenesi olan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, gazetecilere, "İlçemizde, 3 gün boyunca bine yakın vatandaşımız bu hizmetlerden faydalandı. Bu hizmeti ayağımıza kadar getiren Sağlık Müdürlüğümüz ve Kepez Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

        Mobil Sağlık Merkezi'nin yanı sıra Kepez Belediyesinin ilçe ilçe gezen Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezici kütüphane OKUBÜS'de ilçede 3 gün boyunca hizmet verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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