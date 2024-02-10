Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi suçüstü yakalandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Adrese giden ekipler, horoz dövüştürerek kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.
Dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alınması için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.
Yakalanan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.