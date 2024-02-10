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        Kemer'de eğitim yardımı başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımları kapsamında ikinci dönem eğitim başvurularının 12 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:26
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        Kemer'de eğitim yardımı başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımları kapsamında ikinci dönem eğitim başvurularının 12 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

        Solmaz, yaptığı açıklamada, Kemer sınırlarında ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam edenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilen hanelerdeki öğrenciler için nakdi eğitim yardımı yapılacağını belirtti.

        Yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin aktif öğrenci belgesiyle kendisi, ailesi veya vasi tarafından başvuru yapabileceğini aktaran Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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