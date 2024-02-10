Tütüncü, Güllük Caddesi'nde esnafı ziyaret etti

Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek, hal hatır sordu.

Kepez Belediye Başkanlığı döneminde esnafla yakın çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Tütüncü, "Birlikte daha çok çalışarak, Antalya'ya altın çağı yaşatacağız." diye konuştu.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Tütüncü, göreve geldiklerinde esnafın sorunları ile yakından ilgileneceğini belirtti.

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ve partililerle Güllük Caddesindeki esnafı gezen Tütüncü, istek ve taleplerini dinledi.

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