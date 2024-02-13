Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor

        Antalya'da su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde dün akşamdan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, su baskınlara neden oldu. Yoğun yağış sırasında yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, su baskınlarının olduğu ev, iş yeri ve kurumlarda tahliye işlemi yaptı.

        Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, araçtakiler, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Muratpaşa Belediyesinin Deniz Baykal Spor Kompleksinin suyla dolması sonucu kabinlerde hasar oluştu.

        Kepez ilçesinde dolu etkili olurken bir eğlence alanında park halindeki bazı otobüs ve öğrenci servis araçları ile otomobiller suya gömüldü.

        Bölgedeki son durum dronla görüntülendi.

        - Mahsur kalanlar botla kurtarıldı

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebiz Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince botlara alınarak güvenli alana götürüldü.

        İtfaiye ekipleri mahsur kalan engelli bireyleri sırtlarında taşıyarak dışarı çıkardı. Ekipler, mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca mobil aşevleri yardımıyla afetin yaşandığı mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

        - "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"

        Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de yağışların neden olduğu su baskınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tütüncü, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Çok üzgünüz. Maalesef bir can kaybımız var. Hayatını kaybeden Halil Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        5 yıldır firari olan çifte cinayet hükümlüsü Antalya'da yakalandı
        5 yıldır firari olan çifte cinayet hükümlüsü Antalya'da yakalandı
        Antalya'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (9)
        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (9)
        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (8)
        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (8)
        Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı