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        BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası başladı

        Uluslararası Tenis Federasyonunun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:00
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        BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası başladı
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        Uluslararası Tenis Federasyonunun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Antalya'da başladı.

        Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen şampiyonada, 21 ülkeden 44 takım 140 sporcuyla mücadele ediyor.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk tenisinin artık dünyanın en önemli turnuvalarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Türkiye'nin tenis ülkesi haline geldiğini ifade eden Durmuş, "Türkiye, artık tenis ülkesi olması dolayısıyla da dünyada biliniyor. Megasaray Tenis Akademisi'nin Erciyes'te yapacağı tesisler ile 12 ay uluslararası tenis organizasyonu yapabilen bir ülke haline gelecek. Bakanlığımız Türkiye'nin her ilçesinde tenis kortları yapıyor. Federasyon olarak dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Cengiz Durmuş, Antalya'nın önemli bir turizm şehri olmasının yanı sıra dünyanın en önemli tenis kentlerinden olduğunu, dünyanın en iyi sporcularının Antalya'da kamp yaptığını, turnuvalara katıldığını dile getirdi.

        ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Başkanı Alistair Williams ise Türkiye'nin son 15-20 yılda tesisleşme anlamında önemli bir gelişme sağladığını ifade etti.

        ITF olarak amaçlarının tenisi gelecek kuşaklara aktarmak olduğuna dikkati çeken Williams, Türkiye'deki bu anlamdaki tesisleşmenin amaçlarına uygun olduğunu vurguladı.

        Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de Megasaray Tenis Akademi olarak tenise olan desteklerinin süreceğini dile getirdi.

        Şahin, şampiyonada Türk sporculardan şampiyonluk beklediklerini kaydetti. Engelli dostu bir otel olduklarını aktaran Şahin, organizasyonlar haricinde sporcuların kamp yapmak için de akademilerini tercih ettiklerini söyledi.

        Türkiye'de tenis sporunda fark oluşturan adımlar attıklarını dile getiren Şahin, "Akademimize her yıl kamp ve turnuva için gelen sporcu sayısı yüzde 30 oranında artıyor. Antalya'da özellikle yaz aylarında bu sporculara yer bulamayınca Erciyes'deki otellerimizin yanına 12 tenis kortu yapacağız. Megasaray Tenis Akademisi'ni böylece Erciyes Dağı'na da taşıyacağız. Yaz aylarında da artık uluslararası sporcular Türkiye'ye gelerek kamp yapabilecek." diye konuştu.

        Milli sporcu Uğur Altınel, Antalya'da ev sahibi olarak çıkacakları turnuvada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

        Organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

        Tekerlekli sandalye erkekler dünya 1 numarası İngiliz Alfie Hewett, kadınlar dünya 1 numarası Hollandalı Diede De Groot, genç kızlar dünya 1 numarası Fransız Ksenia Chasteau'nun da korta çıkacağı şampiyona, 12 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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