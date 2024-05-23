Antalya Körfezi'nde 11 ayda 42 geminin denizi kirlettiği tespit edildi

Antalya'da 11 ayda 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl temmuzda faaliyete geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

Sistem kapsamında büyükşehir belediyesi sorumluluk alanındaki sahada 22 noktaya yerleştirilen PTZ ve termal kameralar ile Antalya Balıkçı Barınağı'na 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.