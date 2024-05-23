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        Antalya Körfezi'nde 11 ayda 42 geminin denizi kirlettiği tespit edildi

        Antalya'da 11 ayda 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:10
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        Antalya Körfezi'nde 11 ayda 42 geminin denizi kirlettiği tespit edildi
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        Antalya'da 11 ayda 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl temmuzda faaliyete geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

        Sistem kapsamında büyükşehir belediyesi sorumluluk alanındaki sahada 22 noktaya yerleştirilen PTZ ve termal kameralar ile Antalya Balıkçı Barınağı'na 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

        EGDS merkezinden 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izlenen Antalya Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen gemiler anında belirleniyor. Geminin bulunduğu noktadan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre idari yaptırım uygulanıyor.

        11 aydır faaliyette bulunan EGDS ile tespit edilen 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı. Elde edilen gelir ise büyükşehir belediyesinin çevre projelerinde değerlendiriliyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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