23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği belirtildi.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında sporcular hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Şampiyonada, Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.