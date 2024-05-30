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        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:23
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        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
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        23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

        Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği belirtildi.

        Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında sporcular hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

        Şampiyonada, Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

        Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

        Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Tan Sezer, Can Alkış

        Kadınlar flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Nazlı Ceren Alioğlu, Ada Arıkan

        Erkekler kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender

        Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı

        Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş

        Kadınlar kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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