GÜNCELLEME - Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.
Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
- Ölü sayısı 2'ye yükseldi
Öte yandan yangında yaralananlardan Kerim Güvenç'in (80) de, üç gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yangında hayatlarını kaybeden Çankaya ve Güvenç'in oda arkadaşı olduğu bildirildi.
- Olay
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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