Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi barınağındaki 642 kedi ve köpek sahiplendirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 642 kedi ve köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesi barınağındaki 642 kedi ve köpek sahiplendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 642 kedi ve köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde 42 bin metrekarelik alana kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki kedi ve köpeklere özenle bakılıyor.

        Sokak hayvanları için alttan ısıtmalı kulübe, acil klinik, ameliyat alanı, kedi evi, köpek kulübesi ve karantina binası bulunan merkezdeki 4 bin 473 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 493'üne ortopedik operasyon yapıldı.

        Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bütün bakımları ve aşıları yapılan 642 kedi ve köpek hayvanseverler tarafından sahiplendirildi, 1160 kedi ve köpek ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

        Söz konusu merkezde görevli veteriner hekim Ünzile Kaya, son zamanlarda sahiplenme için çok sayıda vatandaşın merkezi ziyaret ettiğini ve bundan mutlu olduklarını belirtti.

        - "Satın almayın, sahiplenin"

        Merkeze gelen getirilen sahipsiz hayvanların bütün tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

        "Sahipsiz hayvanları bir süre gözetim altında tutup genel durumlarına baktıktan sonra sahiplendirme kısmına alıyoruz. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız burada sahiplenilmeyi bekliyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması ve kimlik kartıyla gelmesi yeterli. Artan sahiplenme sayısı bizi memnun ediyor. Daha da artmasını umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Böylelikle bu güzel kedi ve köpeklerimize yeni yuvalar bulabiliriz. Satın almayın, sahiplenin."

        Akdeniz Hayvan Severler Derneği Kurucusu Berrin Özkan​​​ da ​​​​dernek adına 13 köpeği sahiplendikleri ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Antalya'da otluk alanda çıkıp muz bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da otluk alanda çıkıp muz bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
        Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin davada 3 sanığa ha...
        Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin davada 3 sanığa ha...
        Antalya'da, Diyarbakır'da ölü bulunan Narin için anma töreni düzenlendi
        Antalya'da, Diyarbakır'da ölü bulunan Narin için anma töreni düzenlendi
        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Antalya'da 13-15 Eylül'de 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali yapılacak
        Antalya'da 13-15 Eylül'de 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali yapılacak