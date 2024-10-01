Un sektörü temsilcileri, Antalya'da buluşacak

Toplantıda, hasat sonrası sektör analizi ve dış ticaret tedbirleri, dezenformasyonla mücadele, yeşil iletişim, tarımsal ürün ve vadeli işlem piyasaları konularında oturumlar yapılacak.​​​​

Devletin desteği, yenilikçi çalışmalar ve ürün kalitesi sayesinde Türkiye un sanayicilerinin son 10 yıldır dünya ihracatında önemli paya sahip olduğunu belirten Tezcan, toplantıda değerlendirilecek konularla sektöre katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve Dicle Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde "Hasat Sonrası Hububat Piyasaları ve Sektörel Yansımalar" temasıyla gerçekleştirilecek toplantı, sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

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