Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" ile yeni sezona başladı

Programda, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernesto De Curtis, Pietro Mascagni ve Eduardo di Capua gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

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