Eski TBMM Başkanı Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı.

"Dış politikada Türkiye'nin hedefleri" başlıklı açılış dersini veren Arınç, Belek Üniversitesi'nin Türkiye'nin en genç üniversitelerinden olduğunu, 2 bin öğrencisiyle butik bir üniversite özelliğini taşıdığını söyledi.

Meclis başkanlığına seçildiği dönemde parlamenter diplomasiyi yerine getirmeye çalıştığını anlatan Arınç, "İktidara geldiğimizde hedefi Avrupa Birliği seçmiştik. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize giderken parlamenter diplomasinin ne kadar önemli bir araç olduğunu gördük. Parlamenter diplomasi ile birçok ülkenin bize bakış açılarını değiştirdik." diye konuştu.

Arınç, Meclis başkanlığı ve sonraki görevleri süresince, daha önce Türkiye'nin haritada yerini göstermekte zorlanan birçok cumhurbaşkanı ve parlamento başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti. Diplomasinin diliyle birçok sorunun çözülebildiğine işaret eden Arınç, "Diplomasinin nezaket diliyle sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek mümkün. İç ve dış politikada diplomasinin nezaketli diline sahip olmamız gerekiyor. Dış politikadaki hedefimiz Türkiye'nin çıkarıdır. Kırmızı çizgilerden, kesin kabullerden uzak 'Nasıl uzlaşabiliriz, çıkarlarımız nasıl örtüşebilir' gibi konular üzerinde çaba göstermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.