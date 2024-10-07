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        Eski TBMM Başkanı Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı

        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:54
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        Eski TBMM Başkanı Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı
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        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı.

        "Dış politikada Türkiye'nin hedefleri" başlıklı açılış dersini veren Arınç, Belek Üniversitesi'nin Türkiye'nin en genç üniversitelerinden olduğunu, 2 bin öğrencisiyle butik bir üniversite özelliğini taşıdığını söyledi.

        Meclis başkanlığına seçildiği dönemde parlamenter diplomasiyi yerine getirmeye çalıştığını anlatan Arınç, "İktidara geldiğimizde hedefi Avrupa Birliği seçmiştik. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize giderken parlamenter diplomasinin ne kadar önemli bir araç olduğunu gördük. Parlamenter diplomasi ile birçok ülkenin bize bakış açılarını değiştirdik." diye konuştu.

        Arınç, Meclis başkanlığı ve sonraki görevleri süresince, daha önce Türkiye'nin haritada yerini göstermekte zorlanan birçok cumhurbaşkanı ve parlamento başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

        Diplomasinin diliyle birçok sorunun çözülebildiğine işaret eden Arınç, "Diplomasinin nezaket diliyle sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek mümkün. İç ve dış politikada diplomasinin nezaketli diline sahip olmamız gerekiyor. Dış politikadaki hedefimiz Türkiye'nin çıkarıdır. Kırmızı çizgilerden, kesin kabullerden uzak 'Nasıl uzlaşabiliriz, çıkarlarımız nasıl örtüşebilir' gibi konular üzerinde çaba göstermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Arınç Türkiye'nin, derin tarihi köklere sahip bir ülke olduğu için Afrika başta olmak üzere birçok coğrafyada görev ve sorumlulukları bulunduğunu anlattı.

        Akademik yıl açılışına Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen ve Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Çalkılıç da katıldı.

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