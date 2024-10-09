Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücünün cezası 4 yıla indirildi

Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası, yapılan itiraz üzerine görülen duruşmada 4 yıla düşürüldü.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Burak S. (31), kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in (35) babası Cuma Deniz, annesi Cennet Deniz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Burak S. kaza sırasında alkollü olmadığını savunarak, "Bir ses geldi, çok korktum. Aklımın kontrolünü kaybettim. Panikle olay yerinden kaçtım." dedi.

Sanığın aşırı derecede alkollüyken kullandığı otomobiliyle yüksek hızla oğluna çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden Deniz, şöyle konuştu:

"Mahkemeye sanığın olaydan önce içki içtiğine dair adisyon fişini sunduk. Şahıs alkollü, olay yerini terk etmiş, oğlumun ölümüne sebep olmuş, hızlı araç kullanmış ve 32,5 metre oğlumu savurmuş. Görgü tanığı var. Kazadan 3 gün sonra teslim olarak alkollü olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Mahkemede sayın savcımız da suçlu olduğunu, bilinçli taksirle adam öldürdüğünü söyledi."

Deniz, bu karara da itiraz edeceklerini kaydetti.

Anne Cennet Deniz ise oğlunun bir kazaya değil cinayete kurban gittiğini dile getirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini anlattı.