Antalya'da denize atlayınca boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi

Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkisinde mendirekten suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal (26) kurtarılamadı.

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