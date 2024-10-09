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        Antalya'da denize atlayınca boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 32 gün önce yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:40
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        Antalya'da denize atlayınca boynu kırılan kişi yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 32 gün önce yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkisinde mendirekten suya atladığı sırada boynu kırılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal (26) kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

        Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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