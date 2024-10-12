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        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:37
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        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

        Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

        Açılan ateş sonucu yaralanan Mutlu Özkan (41), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        - "Bu saldırıda hedef o değildir"

        Yaralının yengesi Ayşe Özkan, gazetecilere, akrabasının hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi.

        Mutlu Özkan'ın, bekar olduğunu ve kanser hastası annesi ile yaşadığını belirten Özkan, "Bu saldırıda hedef o değildir. Olay anında yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış." dedi.

        Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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