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        Oyuncu Şenay Gürler, senaryosunu yazdığı bir filmin yönetmeni olmak istiyor

        ZEHRA TEKECİ - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Şenay Gürler, kamera önü başarısını yönetmen koltuğunda da sürdürmeyi hayal ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:04
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        Oyuncu Şenay Gürler, senaryosunu yazdığı bir filmin yönetmeni olmak istiyor
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        ZEHRA TEKECİ - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Şenay Gürler, kamera önü başarısını yönetmen koltuğunda da sürdürmeyi hayal ediyor.

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla kentte bulunan Gürler, AA muhabirine, oyuncu olarak 20 yılı aşan deneyimini, yönetmen olarak da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olduğunu belirten Gürler, eğitim aldığı alanda kamera arkasında da başarıyı yakalamak istediğini dile getirdi.

        Birçok projede yer aldığını, tiyatro ve oyunculuk üzerine gelişen deneyimlerini kamera önünden arkasına geçerek sürdürmek istediğini ifade eden Gürler, "Kariyerinin başında bir yönetmen heyecanıyla her şeye yeniden başlamak istiyorum. Sinema, gönlümde her zaman apayrı bir yerde. Bir hayal kuruyorum. Bir film çekme, yönetmenlik yapma hayalim var. Herkesin inandığı bir şey yapmak istiyorum. Planladığım hikaye ve hikayeler var. Yazma konusunda çok iyi değilim. Bir ekiple bunu yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Oyuncu farklı karakterleri canlandırabilmeli"

        Gürler, birçok projede çok farklı karakterleri canlandırdığını, "Korkuyorum Anne" sinema filminde "İpek", Avrupa Yakası dizisinde ise "Fatoş" karakterinin bunlardan sadece ikisi olduğunu anımsatarak "Oyuncular benzerliğe düşmeden farklı karakterleri oynamalı. Keşke hep öyle kendimizi yenileyebileceğimiz farklı farklı rolleri oynayabileceğimiz projeler gelse." dedi.

        Kendisinin de karakter tercihlerinde özgür davrandığını belirten Gürler, farklı rollerde yer almanın oyuncuları zenginleştirdiğine işaret etti.

        Gürler, dijital platformlar için kasım ve aralık aylarında yayınlanacak iki yeni film çektiklerine değinerek, tiyatronun da dışında kalmadığını ifade etti.

        - "Altın Portakal çok değerli"

        Geleneksel olarak sürdürülen Altın Portakal Festivali'ni çok değerli bulduğunu dile getiren Şenay Gürler, şunları kaydetti:

        "Festival, Antalya için simge haline gelmiş durumda. Bunu yıllarca devam ettirerek, alternatif sinema yapanlara, ilk filmlerini çekenlere alan tanınması, burada gösterilmesi gerçekten çok değerli. Sinemamız için yeni yönetmenleri keşfetmek, nasıl bir sinema dilleri olduğunu öğrenmek anlamında da çok önemli. Antalya halkı da çok ilgili, gösterimlerde yer bulunmuyor. Bu, çok sevindirici."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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