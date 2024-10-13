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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:58 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:58
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Emin Gök, Fatih Yürümez, Aciobanitei, Emin Gök, (Seganov, Halit Kurtuluş, Uğur Kılınç, Yusuf Bakır, Ahmetcan Büyükgöz, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)

        Altekma: Gutierrez, Gülhan Emir Pınar, Buculjevic, Hüseyin Şahin, Bahov, Cafer Kirkit, (Dünya Kandemir, Zilic, Bertuğ Öndeş, Arda Kara, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

        Setler: 25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9

        Süre: 127 dakika (25, 30, 27, 24, 21)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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