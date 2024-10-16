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        Antalya'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

        Antalya'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:47
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        Antalya'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
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        Antalya'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla 280 personelin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, kentin çeşitli noktalarında 358 iş yeri kontrol edildi. Yapılan aramalarda 24 bin 500 adet sigara tütünüyle doldurulmuş makaron, 300 bin adet boş makaron, 40 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 275 kilogram kıyılmış tütün, 450 adet sökülmüş bandrol, 1100 litre kaçak alkol ile 85 adet sentetik hap, 23 gram esrar ve 25 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Uygulama sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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