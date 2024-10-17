Serik'te zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

Görüntülerde, otobüsün otogara girmek için aracı sürdüğü bu sırada otobüsün karşı yönünden gelen vinç ile kafa kafaya çarpıştığı ve ardından da duramayarak otel servis minibüsüne çarptığı görülüyor.

Otobüs sürücüsü S.K. gazetecilere, otogara doğru döndüğü sırada hızla gelen vinç ile çarpıştıklarını belirterek, "Minibüs yol kenarında park halindeydi. Otogarın girişini kapatmış. Ona korna bastım. Vinci fark etmedim." dedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile vinç kamyonu yol kenarında yolcu indirmek için duran İsmail Serttaş idaresindeki 07 BCP 916 plakalı servis minibüsüne çarparak durdu.

Serik – Belek yolu otogar kavşağında S.K. idaresindeki 34 PUF 020 plakalı yolcu otobüsü, otogara girmek için döndüğü sırada karşı istikametten gelen A.Ö. idaresindeki 07 EB 579 plakalı vinç kamyonu ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.