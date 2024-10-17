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        Serik'te zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü, servis minibüsü ve vinç kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:11
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        Serik'te zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü, servis minibüsü ve vinç kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Serik – Belek yolu otogar kavşağında S.K. idaresindeki 34 PUF 020 plakalı yolcu otobüsü, otogara girmek için döndüğü sırada karşı istikametten gelen A.Ö. idaresindeki 07 EB 579 plakalı vinç kamyonu ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile vinç kamyonu yol kenarında yolcu indirmek için duran İsmail Serttaş idaresindeki 07 BCP 916 plakalı servis minibüsüne çarparak durdu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Elinden yaralanan otobüs sürücüsü S.K.'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - "Vinci fark etmedim"

        Otobüs sürücüsü S.K. gazetecilere, otogara doğru döndüğü sırada hızla gelen vinç ile çarpıştıklarını belirterek, "Minibüs yol kenarında park halindeydi. Otogarın girişini kapatmış. Ona korna bastım. Vinci fark etmedim." dedi.

        Polis kaza nedeniyle kapanan yolu kısa sürede trafiğe açtı.

        Yolcu otobüsü otogar içerisine alınarak otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledildi.

        -Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

        Görüntülerde, otobüsün otogara girmek için aracı sürdüğü bu sırada otobüsün karşı yönünden gelen vinç ile kafa kafaya çarpıştığı ve ardından da duramayarak otel servis minibüsüne çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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