Antalya'da çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 490 kişi yakalandı

Operasyonlarda, 163 hükümlü, 327 aranan kişi olmak üzere toplamda 490 kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda son bir haftada çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 490 kişi yakalandı.

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