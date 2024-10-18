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        Antalya'da darbedilen çiçekçi hayatını kaybetti

        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:37
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        Antalya'da darbedilen çiçekçi hayatını kaybetti
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        Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçi, yaşamını yitirdi.

        Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve dün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı (29), sabah saatlerinde Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Yıldırıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenazenin, Altınova Düden Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, gazetecilere, ağabeyinin olaydan sonra 5 gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra da beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

        Bugün sabah saatlerinde kalp durması sonucu ağabeyini kaybettiklerini ifade eden Yıldırıcı, "O yumruğu vurduğu yer ağabeyimi bitirdi. Ağabeyimi bu duruma sokan ve ölümüne neden olan Kıvanç Ş, 'Kalp krizinden öldü. Birçok kez ben onu polikliniğe götürdüm' diyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ağabeyimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Bu söylenenler yalan. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok." dedi.

        Ağabeyinin organlarıyla başka insanlara can olmasını istediğini belirten Yıldırıcı, ancak karşı tarafın iddiaları yüzünden ağabeyine otopsi yapılması nedeniyle organ bağışının gerçekleşmediğini ifade etti.

        "Ağabeyimin organları ile 7-8 kişiye can verecektik, olmadı" diye konuşan Yıldırıcı, Kıvanç Ş'nin ağabeyinde kalp hastalığı olduğunu iddia ederek suçunu hafifletmek istediğini savundu.

        - Olay

        Kepez ilçesinde 12 Ekim'de iddiaya göre, Kıvanç Ş'nin eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

        Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Ş. çiçek deposuna giderek Yıldırıcı'yı darbetmişti.

        Ağır yaralanan çiçekçi hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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