Antalya'da darbedilen çiçekçi hayatını kaybetti

Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçi, yaşamını yitirdi.

Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve dün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı (29), sabah saatlerinde Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yıldırıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin, Altınova Düden Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, gazetecilere, ağabeyinin olaydan sonra 5 gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra da beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Bugün sabah saatlerinde kalp durması sonucu ağabeyini kaybettiklerini ifade eden Yıldırıcı, "O yumruğu vurduğu yer ağabeyimi bitirdi. Ağabeyimi bu duruma sokan ve ölümüne neden olan Kıvanç Ş, 'Kalp krizinden öldü. Birçok kez ben onu polikliniğe götürdüm' diyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ağabeyimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Bu söylenenler yalan. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok." dedi.