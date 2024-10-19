Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 9'uncusu Kaleiçi Old Town Festivali'nde renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 9'uncusu Kaleiçi Old Town Festivali'nde renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Muratpaşa Belediyesince tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde bir araya gelen kalabalık ve bando takımı, "Altın Elma" turizm ödülünün sahibi tarihi dar sokaklarda yürüdü.

        Yürüyüşte, festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi'ndeki yerli ve yabancı turistler eşlik etti, tahta bacaklar ve ateş sihirbazları büyük ilgi gördü.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada Antalya'da 12 ay turizmin devam ettiğini söyledi.

        Tanıtımların ve diğer alınan tedbirlerin 12 ay kentte turizmi sürdürdüğünü belirten Uysal, "Kültürel ve sosyal aktiviteler şehre saygınlık kazandırıyor, turizmi çeşitlendiriyor, entelektüel düzeyi arttırıyor ve şehrin kimliğini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

        Uysal, bu coğrafyanın barış ve kardeşlik coğrafyası olduğunu vurgulayarak "Bütün Türkiye'miz öyle. Biz Türkiye'mizi çok seviyoruz, Antalya'mızı çok seviyoruz, özgürce yaşamayı çok seviyoruz. Bütün dünya halklarıyla milletleriyle kaynaşmış, kazan kazan ilkesine göre dostluğu, kardeşliği, barışı doyasıya yaşayan bir ülke olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Bu yıl 18 ülkeden ve 23 şehirden insanların katıldığı festival, 20 Ekim'e kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı
        'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AESOB Başkanı Dere'ye ziyaret
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AESOB Başkanı Dere'ye ziyaret
        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
        Antalya'da otelde yangın (3)
        Antalya'da otelde yangın (3)