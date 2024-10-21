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        Serik'te refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpan otomobildeki kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:06
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        Serik'te refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpan otomobildeki kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Çoban'ın kullandığı 46 AEG 549 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de yoldan çıkarak refüjdeki 2 ağaca ve elektrik direğine çarptı.

        Kazada araçta bulunan Mutlu Çoban yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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