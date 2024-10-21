Serik'te refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpan otomobildeki kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Çoban'ın kullandığı 46 AEG 549 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de yoldan çıkarak refüjdeki 2 ağaca ve elektrik direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan Mutlu Çoban yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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