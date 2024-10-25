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        Alanya'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:51
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        Alanya'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cuma namazı sonrası vatandaşlar, Emine Özmüftüoğlu Camisi avlusunda, terör saldırısında yaşamını yitirenler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için toplandı.

        Burada kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Filistinliler ve şehitler için dua edildi.

        Alanya Dayanışma Platformu Sözcüsü Sait Durusoy, yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yapılan saldırıda 5 kişinin şehit düştüğünü belirtti.

        "Saldırının siyonizmin uşakları tarafından yapıldığını bilmeyen var mı?" diye konuşan Durusoy, "Bizler siyonizmin kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak belirtiyoruz ki Gazze soykırımının henüz başında 'Yeşaya Kehaneti'nden bahseden terörist Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür. Siyonistlerin ülkemizle olan bütün ilişkileri kesilmeli, ülkemizde siyonizme destek olan bütün girişimler ifşa edilmeli ve devletle bütün ilişkilerine son verilmelidir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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