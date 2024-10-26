Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde hareketlilik oluşturdu.
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde hareketlilik oluşturdu.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü.
Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahillerde vakit geçirdi.
Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajlarda güneşlenmeyi tercih etti.
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