Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajlarda güneşlenmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü.

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