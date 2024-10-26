Antalya'da yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İlk müdahalesi Manavgat'ta yapılan M.T.Ç. ise Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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