Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.
Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında müdür vekili Mehmet Murat Bozer'den bilgi aldı.
İlçenin huzuru için özverili ve titiz çalışmalara devam edilmesini isteyen Arslan, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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