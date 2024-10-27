Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

İlçenin huzuru için özverili ve titiz çalışmalara devam edilmesini isteyen Arslan, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

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