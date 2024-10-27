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        Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:56
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        Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

        Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında müdür vekili Mehmet Murat Bozer'den bilgi aldı.

        İlçenin huzuru için özverili ve titiz çalışmalara devam edilmesini isteyen Arslan, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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