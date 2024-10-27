Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavuklarını kucağında taşıdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ot ve çalılık alandaki yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmemeleri için tavuklarını tek tek kucağında güvenli bölgeye taşıdı.

Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bölgedeki bazı evlerin bahçelerine de sıçrayan, bir odunluğun tamamen yanmasına neden olan yangını mahalle sakinleri de kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.