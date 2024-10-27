Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı

Şenlik kapsamında doğa yürüyüşlerinin de yapılacağını ifade eden Altuntaş, uzman dağcıları kulüp üyeleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde sporcular kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.