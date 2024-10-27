Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

        Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde sporcular kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, şenliğin 23 yıl önce başladığını belirtti.

        Altuntaş, kaya tırmanışı sayesinde afet durumlarında insanlara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Şenlik kapsamında doğa yürüyüşlerinin de yapılacağını ifade eden Altuntaş, uzman dağcıları kulüp üyeleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı
        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı
        2 kişiyi kovalarken falezlerde kayalıklardan düşüp, mahsur kaldı
        2 kişiyi kovalarken falezlerde kayalıklardan düşüp, mahsur kaldı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murad" operasını sahneledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murad" operasını sahneledi