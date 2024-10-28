Kepez'de "Cumhuriyet Korteji" yapıldı

Araçlarla ilçenin dört bir yanı gezilerek, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Kepez Kent Meydanı'nda da müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen korteje katılanlar Varsak Masal Park'ta bir araya geldi. Araçlar, ay yıldızlı bayraklarla kırmızı beyaz balonlarla süslendi.

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