Kepez'de "Cumhuriyet Korteji" yapıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.
İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen korteje katılanlar Varsak Masal Park'ta bir araya geldi. Araçlar, ay yıldızlı bayraklarla kırmızı beyaz balonlarla süslendi.
Araçlarla ilçenin dört bir yanı gezilerek, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Kepez Kent Meydanı'nda da müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Korteje katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katılımcılara kırmızı karanfil hediye etti.
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