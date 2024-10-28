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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:59
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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Konuksever Mahallesi 819 Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan emekli Yasin Sığınır'a (64) ulaşamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

        Yakınları, Sığınır'ın banyoda hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği tespit edilen Sığınır'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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