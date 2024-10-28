Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ambulansa yol vermediği gerekçesiyle otomobil sürücüsüne para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:11 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ambulansa yol vermediği gerekçesiyle otomobil sürücüsüne para cezası uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Bir otomobilin ambulansa yol vermediği" şeklinde paylaşım yapıldığı belirtildi.

        Yapılan çalışmada, paylaşımlarda yer alan görüntülerin Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin sorumluluk alanında bulunan D-400 kara yolunda kayda alındığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama" gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

        Ayrıca otomobil sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        14. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
        14. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı
        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali başladı
        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Cumhuriyet Bayramı Konseri"