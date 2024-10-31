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        Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ ile Deutsche Messe'nin Türkiye Ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ işbirliğinde organize edilen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:54
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        Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
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        ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ ile Deutsche Messe'nin Türkiye Ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ işbirliğinde organize edilen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Fuarın tanıtımı için ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün çatı meslek kuruluşlarıyla firma yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar, fuarın 4-6 Aralık 2025'te Antalya'da ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 bin metrekarelik alanda yapılacağını söyledi.

        Fuarın Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden gayrimenkul geliştiricilerini, mimarları, mühendisleri Akdeniz'de buluşturacağını dile getiren Klar, "Bina teknolojileri ve malzemeleri alanındaki en yenilikçi ürünleri, çözümleri ve teknolojileri bir araya getirecek fuarımız, sektör profesyonelleri için yenilikçi fikirler, işbirlikleri ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları sunarak bina teknolojileri endüstrisinin geleceğine yön verecek." değerlendirmesini yaptı.

        Fuarda teknoloji ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaracaklarını aktaran Klar, fuarda akıllı bina teknoloji ve sistemleri, akıllı şehirler, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, yeşil bina, atık yönetimi ve geri dönüşüm teknolojileri, depreme dayanıklı bina teknolojileri, prefabrik ve modüler yapı teknolojileri, yapı malzeme ve sistemleri, tesis yönetimi konularında en yeni çözümlerin sergileneceğini kaydetti.

        Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve stratejik konumuyla fuarcılıkta büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Annika Klar, Antalya'nın ise turizm, sanayi ve ulaştırma yatırımlarıyla ekonomiye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Kentin akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle dikkat çektiğini vurgulayan Klar, kentin iklim değişikliğiyle mücadele alanında rol model olduğunu ifade etti.

        ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni bir fuara daha ev sahipliği yapacakları için mutlu olduğunu söyledi.

        Gelecek yıl sonunda gerçekleştirilecek fuarın startını bir yıl öncesinden verdiklerini anlatan Bıdı, "ANFAŞ olarak böylesine değerli bir fuarı daha ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz." dedi.

        Tanıtım toplantısında Yurtdışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Yöneticisi Alemdar Sönmez ile Outbound Satış ve Yeni Projeler Entegrasyon Direktörü Demet Çataklı Avcu fuar hakkında sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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