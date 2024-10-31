Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ ile Deutsche Messe'nin Türkiye Ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ işbirliğinde organize edilen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek.

Fuarın tanıtımı için ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün çatı meslek kuruluşlarıyla firma yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar, fuarın 4-6 Aralık 2025'te Antalya'da ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 bin metrekarelik alanda yapılacağını söyledi.

Fuarın Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden gayrimenkul geliştiricilerini, mimarları, mühendisleri Akdeniz'de buluşturacağını dile getiren Klar, "Bina teknolojileri ve malzemeleri alanındaki en yenilikçi ürünleri, çözümleri ve teknolojileri bir araya getirecek fuarımız, sektör profesyonelleri için yenilikçi fikirler, işbirlikleri ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları sunarak bina teknolojileri endüstrisinin geleceğine yön verecek." değerlendirmesini yaptı.

Fuarda teknoloji ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaracaklarını aktaran Klar, fuarda akıllı bina teknoloji ve sistemleri, akıllı şehirler, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, yeşil bina, atık yönetimi ve geri dönüşüm teknolojileri, depreme dayanıklı bina teknolojileri, prefabrik ve modüler yapı teknolojileri, yapı malzeme ve sistemleri, tesis yönetimi konularında en yeni çözümlerin sergileneceğini kaydetti.