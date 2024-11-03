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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:49
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 11 puanla 13. basamakta bulunuyor. Samsunspor ise topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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