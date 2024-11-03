Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 11 puanla 13. basamakta bulunuyor. Samsunspor ise topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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