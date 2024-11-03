Antalya'da kürek sörfü ile organ bağışının önemine dikkat çekildi

Antalya'da düzenlenen kürek sörfü etkinliğiyle organ bağışının önemine dikkat çekilmeye çalışıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Ayakta Kürek Sörfü Geliştirme ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Konyaaltı Varyant mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.

Etkinlikte katılımcılar kürek sörfüyle denize açılarak, falezler bölgesine doğru bir saat süren bir "farkındalık turu" gerçekleştirdi. Katılımcılar denizde "Organını bağışla sen de hayat kurtar" yazılı pankart açtı.