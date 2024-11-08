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        Antalya İş İnsanları Derneği üyeleri, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ile üyeler, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:54
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        Antalya İş İnsanları Derneği üyeleri, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ile üyeler, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

        ANTİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet, 3 günlük Ankara ziyareti kapsamında ilk olarak TESK Başkanı Palandöken ile TESK Başkanvekili Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin konuğu oldu. Köleoğlu, Palandöken'e iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı.

        Köleoğlu başkanlığındaki heyet, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

        - Meclis ziyaretleri

        TBMM'ye geçen kafile, CHP Genel Başkanı Özel'in misafiri oldu. Özel'e Antalya ve kentin ekonomisi hakkında bilgi veren Köleoğlu, kendisine Antalya anısına hediye takdim etti.

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu da ziyaret eden heyet, Dervişoğlu'nu Antalya hakkında bilgilendirdi ve kendisine hediye verdi. Ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da yer aldı.

        Mecliste AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i de ziyaret eden heyet, kendisine hediye takdim etti.

        ANTİAD üyeleri, öğle yemeğinde eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafiri oldu. Köleoğlu, sektörel ve yerel değerlendirme raporunu Çavuşoğlu'na sundu.

        Köleoğlu ve beraberindekiler, TBMM'de AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Etem Taş, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aykut Kaya, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile bir araya geldi.

        Antalyalı iş insanları, Ankara'da son gün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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