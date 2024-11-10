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        Antalya'da düğününde ata binen gelin, yağış altında şemsiyeyle tur attı

        Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:52
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        Antalya'da düğününde ata binen gelin, yağış altında şemsiyeyle tur attı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.

        Turunçova Mahallesi'nde Neslihan Alkaya ile Abdullah Tıraşoğlu çiftinin düğününde, Yörük gelenekleri yaşatıldı.

        Gelin alma merasimi atla gerçekleştirildi. Ata bindirilen gelin, bu sırada yağışın başlamasıyla şemsiye açarak ilçede tur attı.

        Evlilik merasimleri ilgiyle takip edilen çift, üç gün süren düğünlerinde Yörük kültürünü yaşattıkları için ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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