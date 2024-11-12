Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Uraloğlu, İl Başkanı Ali Çetin ve partililer tarafından karşılandı.

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