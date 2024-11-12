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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:56
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu.

        Uraloğlu, Antalya programı kapsamında, AI In The Sky etkinliğinin ardından Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Uraloğlu, basına kapalı yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

        Uraloğlu, İl Başkanı Ali Çetin ve partililer tarafından karşılandı.

        Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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