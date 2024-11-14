Antalya'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen operasyonda "irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı H.K. ile kurumda yönetici B.E'nin vatandaşlara kredi çıkarma vaadi ile komisyon aldıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.