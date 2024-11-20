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        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:06
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        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57), muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

        Raylı sistemdeki halatın kopması sonucu işçiler düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Tokaç da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Jandarma, sera yetkilisi H.K. ile M.D'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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