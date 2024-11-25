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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:51
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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşildere Mahallesi 2854 Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Volkan Katılmış, kirada oturduğu evden dumanların yükseldiğini fark edince dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken içeride bir köpeğin olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması yaptı.

        Kanepenin arkasında saklanan köpeği bulan itfaiye eri, köpeği sahibine teslim etti.

        Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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