Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken içeride bir köpeğin olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması yaptı.

Yeşildere Mahallesi 2854 Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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