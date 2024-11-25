Antalyasporlu Korkmaz, CISM Açık Askeri Şampiyonası'nda derece elde etti

Antalya'da düzenlenen organizasyonda, Antalyaspor Kulübünden sporcular da mücadele etti. Sporculardan Neşet Korkmaz, low kick branşında 57 kiloda bronz madalya kazandı.

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