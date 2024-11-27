Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "8. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 6 Aralık'ta Antalya'da yapılacak

        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sektörün liderleri ve akademisyenler bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "8. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 6 Aralık'ta Antalya'da yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sektörün liderleri ve akademisyenler bir araya gelecek.

        Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 6 Aralık'ta düzenlenecek zirvede, Türkiye'nin birçok şehrinden bilişim gönüllüleri aynı çatı altında toplanacak.

        Bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve inovasyon alanlarında sektördeki liderler ve akademisyenlerin buluşacağı zirvede, paneller, seminerler, atölye çalışmaları ve teknoloji gösterimleri gerçekleşecek.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvenin sadece teknolojinin değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma dünyasının da önemli bir buluşma platformu olduğunu belirtti.

        Teknolojinin eğitimle birleştiği zirvenin genç girişimciler için de büyük fırsatlar sunacağına inandığını ifade eden Özkan, zirvenin, şehirdeki inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğini kaydetti.

        Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise amaçlarının sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de inovasyon ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

        Teknolojinin ve bilimsel düşüncenin buluştuğu bu platformda geleceğin çözümlerine dair yenilikçi fikirler ortaya çıkacağını vurgulayan Yavuz, zirveden çıkan projelerin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Antalya'da aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki genç kız ö...
        Antalya'da aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki genç kız ö...
        ANSİAD 16. olağan toplantısı yapıldı
        ANSİAD 16. olağan toplantısı yapıldı
        Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Antalya başarılı kanser tedavileriyle sağlık turizminde öncü rol üstleniyor
        Antalya başarılı kanser tedavileriyle sağlık turizminde öncü rol üstleniyor
        Meme kanseri teşhisinde yapay zekalı yöntem
        Meme kanseri teşhisinde yapay zekalı yöntem
        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı yapıldı
        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı yapıldı