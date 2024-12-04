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        Alanya'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35
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        Alanya'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatı yapıp, satan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 650 litre sahte içki, 28 alkol mayası, 400 pet şişe, 4 alkolmetre, hassas terazi ve alkol test kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan yabancı uyruklu V.I, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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