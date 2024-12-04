Alanya'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 650 litre sahte içki, 28 alkol mayası, 400 pet şişe, 4 alkolmetre, hassas terazi ve alkol test kiti ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatı yapıp, satan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

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