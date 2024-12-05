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        Antalya'da mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:32
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        Antalya'da mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kargıcak Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, üç işyeri ve bir serada maddi hasara yol açtı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk gazetecilere, yangının depodaki çalışma sırasında kaynak makinesinden çıktığını iddia etti.

        Yangında beyaz eşya, mobilya, kanepe ve koltukların yandığını belirten Asiltürk, "Yangın daha sonra muz sarartma tesisine sıçradı. Buradaki depo yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız çok büyük. Buna da şükrediyoruz. İtfaiyeci arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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