Antalya'da mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan, muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kargıcak Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede muz sarartma tesisi, muz serası ve fidanlığa sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, üç işyeri ve bir serada maddi hasara yol açtı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk gazetecilere, yangının depodaki çalışma sırasında kaynak makinesinden çıktığını iddia etti.