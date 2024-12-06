Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 17 puanla 11. basamakta bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

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