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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:46
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 17 puanla 11. basamakta bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

        Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk, Braian Samudio ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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