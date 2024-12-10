Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Hayırsever Fuat Turan'ın katkılarıyla Kızılağaç Mahallesi'nde inşa edilen Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, hayırseverliğin sadece maddiyatla sınırlı olmadığını ifade etti.

Bir insanın değerinin, başkalarına yaptığı katkılar ve iyiliklerle ölçüleceğini belirten Şahin, Turan ve ailesine aile merkezinin inşasına katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

İlçedeki sağlık hizmetlerini güçlendirilmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Şahin, "Aile hekimliği çok kıymetli bir meslek. Bu sağlık merkezinde hekimlerimiz binlerce Manavgatlıya kaliteli bir ortamda hizmet verecek. Manavgat'a daha fazla aile hekimliği yapısı kurmak için çalışıyoruz. İnşallah yeni hastaneler de gelecek. Bunları gerçekleştirdiğimizde, Manavgat'a sağlık yönünden çok daha iyi hizmetler sunmuş olacağız. Bu güzel şehre daha fazla hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.