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        Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:14
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        Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

        Hayırsever Fuat Turan'ın katkılarıyla Kızılağaç Mahallesi'nde inşa edilen Manavgat Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete başladı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, hayırseverliğin sadece maddiyatla sınırlı olmadığını ifade etti.

        Bir insanın değerinin, başkalarına yaptığı katkılar ve iyiliklerle ölçüleceğini belirten Şahin, Turan ve ailesine aile merkezinin inşasına katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

        İlçedeki sağlık hizmetlerini güçlendirilmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Şahin, "Aile hekimliği çok kıymetli bir meslek. Bu sağlık merkezinde hekimlerimiz binlerce Manavgatlıya kaliteli bir ortamda hizmet verecek. Manavgat'a daha fazla aile hekimliği yapısı kurmak için çalışıyoruz. İnşallah yeni hastaneler de gelecek. Bunları gerçekleştirdiğimizde, Manavgat'a sağlık yönünden çok daha iyi hizmetler sunmuş olacağız. Bu güzel şehre daha fazla hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Şahin, iş insanı Turan'a katkılarından dolayı plaket verdi.

        Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Şahin, daha sonra beraberindekilerle binayı gezerek incelemelerde bulundu.

        Törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu da katıldı.

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