Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek finale yükseldi

Grup mücadelesini üçüncü bitiren ancak çeyrek finale çıkamayan Türkiye senyör takımı ise yarın Rusya ile klasman maçında karşı karşıya gelecek.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan erkek takımı, yarın çeyrek finalde Slovakya ile karşılaşacak. Gruptan üçüncü çıkan Türkiye kadın takımının rakibi ise yarın belli olacak.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada Türkiye, grup maçları sonunda kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.